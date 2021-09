Verkehrsunfall durch ausgefallene Ampel in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag sind in Böhl-Iggelheim zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15 Uhr an der Ampelkreuzung im Bereich der Tankstelle auf der L528 durch einen Ampelausfall zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Zuvor hatte eine beteiligte 21-jährige Autofahrerin die Vorfahrt einer aus Richtung Speyer kommenden 44-Jährigen missachtet.

Beide Fahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.

Die Fahrerin, welche die Vorfahrt missachtete, muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verkehrsverstoßes verantworten. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 36 000 Euro geschätzt.