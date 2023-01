Ludwigshafen. Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B44 in Höhe der Ausfahrt Rheingönheim/K7 von der Straße abgekommen und fuhr gegen ein Schild. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

