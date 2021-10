Verkehrseinschränkungen auf Hochstraße Süd am Abend

Ludwigshafen. Es kommt derzeit auf der Weißen Hochstraße in Ludwigshafen zu temporären Verkehrseinschränkungen in den Abendstunden. Wie das Rathaus mitteilte, wird ein Brückenzug der Hochstraße Süd zwischen Hauptbahnhof und Heinigstraße mit einem Brückenuntersichtgerät untersucht. Die Maßnahmen begannen am 11. Oktober und dauern etwa vier Wochen an. Um Verkehrsteilnehmende möglichst wenig zu beeinflussen, werden Hauptverkehrsstraßen wie die Heinigstraße nur abends nach 20 Uhr untersucht. Temporär wird dafür kurzzeitig ein Fahrstreifen gesperrt.

