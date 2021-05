Verkehr: Online-Sprechstunde mit Stadtspitze - Fragen zu versetzter Stadtstraße

Ludwigshafen. Am Dienstagabend endet die zweiwöchige Phase der Bürgerbeteiligung in Sachen Hochstraßen und verschwenkte Stadtstraße. Dann lädt die Stadtverwaltung zum Abschluss alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Online-Sprechstunde ein. Um 18 Uhr geht es los auf der Internetseite www.ludwigshafen-diskutiert.de, die Veranstaltung wird wieder als interaktives Online-Format mit Fragerunden aus dem Live-Chat durchgeführt und live per Youtube-Einbindung übertragen – ebenfalls unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.

Rede und Antwort stehen den Bürgern die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Kämmerer Andreas Schwarz (SPD), Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sowie Experten und Planer. Beispielsweise beantworten auch Björn Berlenbach, Leiter des Bereichs Tiefbau, und Oliver Drawer, Leiter Großprojekte Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen, Fragen zur Verschwenkung der Stadtstraße.

Die Akteure werden zudem die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem zweiwöchigen Online-Dialog präsentieren. Noch bis zum 18. Mai können Fragen zu Bauabläufen, Wirtschaftlichkeit, Mobilität und Umwelt gestellt werden.