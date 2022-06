Ludwigshafen. Die Diebe eines Mofas sind am Freitagabend von der Polizei in Ludwigshafen gefasst worden. Wie die Beamten mitteilten, konnte das bereits am Mittag als gestohlen gemeldete Fahrzeug im Bereich der Gartenstadt gesichtet werden. Ein 17- und ein 18-Jähriger fuhren auf dem Mofa und konnten von den Beamten nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1