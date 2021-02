Ludwigshafen. Regina Keßler (44), Gründerin aus Süd, tritt für die Grünen im Wahlkreis 37 an. Alle zugelassenen Kandidaten beider Wahlkreise stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

AdUnit urban-intext1

Frau Keßler, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Gründerin und Neu-Grüne Die 44-Jährige wurde am 19. Juni 1976 im thüringischen Gera geboren. Nach der Fachhochschulreife absolvierte sie eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin. Keßler, die im Stadtteil Süd lebt, ist Gründerin des Startups Genie Enterprise, das sich mit der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigt. Den Grünen gehört Keßler seit Anfang 2020 an. Seit Mitte 2020 ist sie Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbands Ludwigshafen. Die 44-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.

Regina Keßler: Ich bin Gründerin eines Startups, und besonders deshalb ist es mir wichtig, den Gründergeist und die Gründerszene in Rheinland-Pfalz zu stärken – vor allem im Hinblick auf Frauen als Gründerinnen. Darüber hinaus ist es mir wichtig, Unternehmen zu fordern und fördern, klimaneutral zu werden. Also nachhaltige und ökologische Wirtschaft zu betreiben. Das geht nur durch Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur und durch klimaneutrale Mobilität. Das bedeutet, dass E-Mobilität, Car-Sharing-Konzepte, aber auch der ÖPNV stärker ausgebaut werden müssen. Um dies nachhaltig und ökologisch zu gestalten, muss der Ausbau von erneuerbaren Energien wie Windenergie, Photovoltaik und grünem Wasserstoff verstärkt werden.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

AdUnit urban-intext2

Keßler: Wichtig ist jetzt vor allem, Ludwigshafen bei der Mobilitätswende zu unterstützen. Der ÖPNV ist kommunale Pflichtaufgabe geworden und um dies klimaneutral gestalten zu können, sollte das Land dies auch fördern.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

AdUnit urban-intext3

Keßler: Definitiv beim Ausbau der E-Mobilität im ÖPNV. Wenn Busse mit Batterien oder Wasserstoffantrieb ausgestattet worden wären, könnten auch in Ludwigshafen die Luft sauberer sein und der Lärm reduziert werden. Auch der Ausbau von Radwegen und des Radschnellweges geht zu langsam voran.

AdUnit urban-intext4

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Keßler: Um Gründerinnen, Gründer und Gründerzentren entsprechend fördern zu können, braucht es einen digitalen Wandel, und der geht nur über eine starke Infrastruktur – also flächendeckenden Glasfaserausbau.

Warum sind Sie Grünen-Mitglied geworden?

Keßler: Weil ein junges Mädchen wie Greta Thunberg sich so konsequent für Klimaschutz einsetzt und damit fast die ganze Welt erreicht. Das hat mich zum Umdenken gebracht. Nur wählen reicht nicht. Ich will, dass die Welt auch noch für die Generation meiner Tochter und die Generationen danach erhalten bleibt. Dass das Klima sich verändert, steht außer Frage, aber wie stark zum Negativen, das haben wir selbst in der Hand.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Keßler: Da die Corona-Pandemie direkten Kontakt nur bedingt zulässt, spielt sich unser Wahlkampf vor allem digital ab. Wir arbeiten an Videobotschaften, einer digitalen Bürgersprechstunde und versuchen, unsere Wählerinnen und Wähler in den sozialen Medien zu erreichen. Und wir alle versuchen natürlich, die Menschen zu motivieren, wenn möglich Briefwahl zu nutzen.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Keßler: An den Menschen in Ludwigshafen schätze ich am meisten ihre Offenheit. Und ich finde die Vielfalt hier beeindruckend.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Keßler: Neben ganz klar mehr Begrünung, würde ich mich freuen, wenn die Innenstadt wieder ein attraktiveres Stadtbild bekäme. Ich würde mir eine vielfältigere, buntere und lebhaftere Innenstadt wünschen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Keßler: Die Parkinsel. Hier kann man zu jeder Jahreszeit spazieren gehen und gerade im Sommer ist es schön zu sehen, wie sich Familien, Paare oder Sportler auf den Wiesen und am Ufer begegnen.

Wie können Sie am besten entspannen?

Keßler: Beim Backen. Das ist für mich wie Yoga. Und wenn es zeitlich nicht zum Backen reicht, dann am liebsten mit einem guten Glas Wein und Freunden.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Keßler: Definitiv Joschka Fischer und Cem Özdemir! Diese Politiker haben mein grünes Bewusstsein in meiner Jugend und auch danach geprägt. An Fischer mochte ich immer seine Unangepasstheit und dass er geradeheraus seine Meinung sagte. Und an Özdemir bewundere ich seinen Einsatz gegen Rassismus. Er wirkt auch sehr humorvoll.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Keßler: Oh, das ist einfach. Da ich eigentlich immer versuche, etwas Positives aus einem Tag zu ziehen: „Der Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener.“