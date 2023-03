Verdacht eines illegalen Straßenrennens in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, meldeten Zeugen am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, dass ein roter BMW mit quietschenden Reifen durch die Wattstraße fahren würde.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort das beschriebene Auto ohne Fahrer feststellen. Die Reifen waren zum Teil bis auf die Metallschicht abgerieben. Das Auto wurde sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.