Verdacht des versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Drei Kinder sollen am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Auf Höhe des PENNY-Marktes in der Frankenthaler Straße forderte er sie für einen angebotenen Geldbetrag zu sexuellen Handlungen auf. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Unbekannte die Kinder anschließend auf den nahegelegenen Spielplatz locken. Nachdem die Kinder sich weigerten, entblößte der Mann seinen Unterleib und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als eines der Kinder ihn aufforderte, seine Hose wieder hoch zu ziehen, tat er dies und lief über den nahegelegenen Hauptfriedhof davon.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Er wird als etwa 170 bis 180 cm groß mit einer dünnen Statur beschrieben und ist etwa 28 Jahre alt. Er hat dunkelblondes bis braunes, kurzes Haar und einen 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und kurze dunkle Hosen.

Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, können sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.

