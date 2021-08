Veranstaltungen wegen Corona gestrichen - wieder kein Kerweumzug in Maudach

Ludwigshafen. Die Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine (ARGE) sagt auch in diesem Jahr ihre Programmpunkte bei der Stadtteil-Kerwe ab. „Wir sehen uns nicht in der Lage, unsere geplanten Veranstaltungen an der Maudacher Kerwe durchzuführen und sagen sie hiermit offiziell ab“, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Betroffen sind davon insbesondere der Kerweumzug mit der Kerweeröffnung am Samstag, 9. Oktober, und das Kerwefeuerwerk am Kerwemontag, 11. Oktober. „Wir bedauern sehr, dass unsere Veranstaltungen nun zum zweiten Mal in Folge wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen müssen.“

Als Grund nennt die ARGE die unsichere Perspektive mit wieder deutlich steigenden Inzidenzzahlen in Ludwigshafen. Die Absage von Umzug und Feuerwerk sei jedoch noch nicht das Aus für die gesamte Kerwe. „Für die Kerwe als solche ist die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft zuständig“, so die Vereinsvertreter. Eine Entscheidung dazu soll es im September geben. Das Angebot des Kerwezelts liege indes im Ermessen der Maudacher katholischen Jugend.