Veranstaltungen über Tod und Leben

Ludwigshafen. Das neue Jahresprogramm des Bildungswerks Hospiz Elias ist ab sofort erhältlich. „Interessierte Laien, Betroffene und Fachleute finden hier eine Fülle von Veranstaltungen aus den Themenkreisen Sterben, Tod und Leben – vom kurzweiligen Vortrag über sorgfältig zusammengestellte Themenabende und anspruchsvolle Workshops bis hin zu kulturellen Highlights“, heißt es in einer Mitteilung.

Dank Anpassung der Formate habe das Bildungswerk die zwei Jahre Pandemie bislang gut überstanden, betont Hospizleiter Rolf Kieninger. „Aufgrund der großen Nachfrage nach unseren Veranstaltungen blicken wir optimistisch mit Dankbarkeit und ungebremstem Tatendrang auf das kommende Jahr“, sagt er. Auch diesmal werden einige Veranstaltungen wieder online stattfinden. „Gerade in einer Zeit, in der Sterben und Trauer unter erschwerten Bedingungen stehen, bedarf es Anregungen, um dem Bedürfnis nach Austausch Raum zu geben. Unser Jahresprogramm 2022 gibt mit den unterschiedlichsten Angeboten Gelegenheit dazu“, sagt die Leiterin des Bildungswerks Hospiz Elias, Miriam Ohl.

Betroffenen macht sie Mut: „Um sterbende Menschen begleiten zu können, brauchen wir erst einmal nicht viel Wissen. Wir benötigen aber Offenheit und Wahrhaftigkeit dem Sterbenden gegenüber. Sterbende wollen gefragt werden und über ihre Situation sprechen“, so Ohl. „Deshalb führen wir Veranstaltungen durch, die der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit dienen und auch vorbereiten können auf Krankheit, Leid und Tod im eigenen Umfeld.“

Wieder „Letzte-Hilfe-Kurse“

Den Auftakt machen zahlreiche Trauerangebote mit der Trauerbegleiterin Gabriele Kettenhofen und weiteren Ehrenamtlichen. Am Donnerstag, 7. April, 19 Uhr, berichten die beiden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Susanne Ringeisen und Manuela Wittig unter dem Motto „Eine Fahrt mit dem Wünschewagen – ein Geschenk für alle Beteiligten“ über die Kultur des Gemeinsam-unterwegs-Seins. Als weiteren Höhepunkt kündigt das Bildungswerk die Lesung von Markolf Niemz am 29. Oktober, 19 Uhr, an. In seinem neuen Buch „Die Welt mit anderen Augen sehen“ beschäftigt er sich mit der Frage, wie Menschen trotz schwerer Schicksalsschläge und Gewalterfahrungen Halt im Leben finden können.

Stark nachgefragt sind traditionell die „Letzte-Hilfe-Kurse“, die auch im neuen Jahr wieder zu verschiedenen Zeiten und an wechselnden Tagen angeboten werden. Es sollen möglichst viele Interessierte die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten.

Das neue Programm steht auf der Internetseite www.hospiz-elias.de zum Download zur Verfügung oder kann per Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de bestellt werden. Wegen der Corona-Pandemie ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. red/jei