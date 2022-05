Ludwigshafen. Ein 49-jähriger Mann aus Oggersheim hat am Samstagabend seiner 19-jährigen Tochter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie am Hals gepackt. Wie die Polizei mitteilte, hatte diese zuvor ihrem Vater mitgeteilt, nicht in dessen Gaststätte helfen zu wollen. Der Vater darf sich nun für zehn Tage seiner Tochter nicht nähern oder zu ihr Kontakt aufnehmen. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1