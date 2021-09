Die Ursache für den feinen Regen aus Maschinenöl am 2. September über Gebieten der Ludwigshafener Stadtteile Oppau und Edigheim ist gefunden. Das Öl sei nicht wie vorgesehen von einem Ölabscheider abgetrennt worden, sondern unbemerkt in eine Fackel gegangen, erläuterte eine Sprecherin dieser Redaktion am Montag auf Nachfrage. Wegen eines technischen Defekts sei es durch Luftströme aufgewirbelt

...