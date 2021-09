Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat zu einer Welle der Hilfsbereitschaft geführt – und auch der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) war zur Stelle. 17 Mitarbeiter sind in der Woche nach dem Starkregen-Ereignis ins Ahrtal gefahren, berichtete Werkleiter Peter Nebel in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses.

Mit neun Einsatzfahrzeugen war die Gruppe aktiv, wobei die

...