Ludwigshafen. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland Pfalz (ISB) hat im Jahr 2020 private und gewerbliche Kunden in Ludwigshafen mit insgesamt 55,9 Millionen Euro unterstützt. Laut Mitteilung wurden bei der Bearbeitung der Corona-Hilfsprogramme in der Stadt 3349 Zusagen in Höhe von 28,1 Millionen Euro ausgesprochen. In der Wirtschaftsförderung entfielen 2,8 Millionen Euro auf 26 Anträge, die vor allem für Unternehmer- und Gründerkredite sowie Zuschüsse zu Beratungs- und Messekosten gewährt wurden. Mit den Maßnahmen seien insgesamt 272 Arbeitsplätze gesichert und geschaffen worden. Daneben wurden 227 Wohneinheiten mit 25 Millionen Euro gefördert. jei