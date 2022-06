Die Studiobühne im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau wirkt ganz in Schwarz wie eine Black Box, in der das Spiel in die Nähe rückt. Hier ist die Rückwand eine Projektionsfläche für einen Computerbildschirm. Auf ihm entsteht ein Text aus Fragen: „Was verbinde ich mit meiner Mutter? Was beschreibt meine Mutter am besten?“ In „2022 - Cloud Daughters“ geht es um drei Töchter, die als Künstlerinnen

...