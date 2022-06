Unfallverursacher flieht in Ludwigshafen – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein unbekannter Fahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Fahrzeuge beschädigt und ist dann weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte gegen einen in der Otto-Stabel-Straße geparkten Wagen. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen vor ihm geparkten Wagen geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 wenden.

