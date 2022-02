Unfallflucht unter möglichem Alkoholeinfluss in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in Ludwigshafen ist der Verursachende stark betrunken in seiner Wohnung angetroffen worden. Eine Zeugin habe, laut Polizeibericht, beobachtet, wie der 42-Jährige um 20.18 Uhr beim Parken ein Fahrzeug beschädigte und sich ohne weiteres vom Unfallort entfernte. Die Halterin des Fahrzeugs habe einen Schaden in Höhe von etwa 1.400 Euro festgestellt.

Die Beamten trafen den Unfallflüchtigen in seiner Wohnung in stark alkoholisiertem Zustand an. Ein Atemalkoholtest wies um 22.39 Uhr 2,34 Promille nach. Da der 42-Jährige behauptete, erst nach der Tat Alkohol getrunken zu haben, wird mit Hilfe zweier Blutproben die genau Alkoholkonzentration zur Unfallzeit ermittelt.