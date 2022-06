Unfallflucht in Ludwigshafener Innenstadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei fahndet seit Sonntag nach einer Unfallflucht in Ludwigshafen. Nach Angaben der Beamten parkte ein 26-Jähriger seinen schwarzen VW Golf in der Dammstraße kurz nach der Einmündung der Otte-Stabel-Straße. In dem Zeitraum von 19.30 Uhr und 22.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- und Ausparken den VW am hinteren linken Stoßfänger. Die Reparaturkosten werden auf 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621 963/2122 abzugeben.

