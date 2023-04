Unfall unter 1,83 Promille bei Ludwigshafen – 20.000 Euro Schaden

Ludwigshafen. Unter dem Einfluss von Alkohol ist es in Oppau am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 21-Jähriger gegen 23.00 Uhr Rheinuferstraße auf den vor ihm fahrenden Pkw auf.

Der 24-jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Infolge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

