Unfall mit versuchter Unfallflucht in Frankenthal

Frankenthal. Nachdem er in der Nacht zum Sonntag einen Unfall verursacht hat, hat ein 37-jähriger Ludwigshafener versucht von Unfallort zu fliehen. Nach Angaben der Polizei missachtete der Mann an einer Kreuzung eine rote Ampel und kollidierte beim Abbiegen mit einem Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, konnte aber durch Zeugenhinweise von Polizisten in einer Wohnung in Ludwigshafen-Pfingstweide angetroffen werden. Die Beamten konnten bei dem 37-jährigen einen Atemalkoholwert von 1, 71 Promille feststellen. Es bestand zudem der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

