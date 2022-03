Ludwigshafen. Ein 21-jähriger Motorradfahrer und ein 38-jähriger PKW-Fahrer sind am Freitagnachmittag in Ludwigshafen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Einmündung Erich-Reimann-Straße / Adlerdamm zum Unfall. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und zur genaueren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der entstandene Sachschaden rund 2500 Euro.

