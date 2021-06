Unfall mit gestohlenem Auto

Ludwigshafen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 33-Jähriger, der Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, mit einem gestohlenen BMW unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fiel er einer Streife auf, als er das Auto aus einem Gleisbett lenken wollte und in Schlangenlinien fuhr. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass sowohl der Führerschein als auch das Fahrzeug geklaut waren. Am Auto fielen zudem frische Unfallspuren auf. Wie diese zustande kamen, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Unfällen unter der Telefonnummer 0621-9632122.