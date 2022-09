Unfall in Ludwigshafen – zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Mittwochmittag sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteile, übersah eine 33-jährige Pkw-Fahrerin gegen 13.50 Uhr einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Pkw-Fahrer, worauf diese kollidierten. In Folge der Kollision im Kreuzungsbereich Salzburger Straße und Steiermarkstraße wurden die 33-jährige Unfallverursacherin und die Beifahrerin des 53-Jährigen verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

