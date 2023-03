Unfall in Ludwigshafen - Vorfahrt missachtet und in Gegenverkehr gekracht

Ludwigshafen. Weil er einer Autofahrerin die Vorfahrt nahm, ist ein Autofahrer am Samstag in Ludwigshafen in den Gegenverkehr gekracht. Der 65-Jährige beschleunigte an der Kreuzung der Schanzstraße und der Rohrlachstraße, um einen Zusammenstoß mit der 32-Jährigen zu vermeiden, berichtet die Polizei. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß mit einem entgegenkommenden Autofahrer zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 10.000 Euro.

