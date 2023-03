Ludwigshafen. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Montag in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein Autofahrer gegen 15 Uhr an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt des 48-Jährigen, der auf dem Radweg unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit rund 350 Euro an.