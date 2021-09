Unfall in der Hochfeldstraße - Drei Verletzte

Ludwigshafen. Bei einem Unfall in der Hochfeldstraße sind am Montagabend drei Personen, darunter auch ein Kind, verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Sohn in Richtung Maudacher Straße, als zur gleichen Zeit ein 31-Jähriger in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Als der 30-Jährige vor dem 31-Jährigen nach links in die Eichstraße abbog, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß. Beide Männer und das Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Hochfeldstraße zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Königsbacher Straße gesperrt werden.

