Ludwigshafen. Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen in der Friesenheimer Straße in Ludwigshafen mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fiel der 52-Jährige auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde leicht verletzt. Am Auto des 23-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

