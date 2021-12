Unfall fordert drei Verletzte

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz vor 18 Uhr in Ludwigshafen in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei hintereinander fahrende Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei sei das vordere Fahrzeug über die linke Fahrbahn auf den Gehweg geschleudert worden und habe einen geparkten Pkw beschädigt. Das zweite beteiligte Auto kam den Angaben zufolge rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Anhänger zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand eine Sachschaden von etwa 8500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621/963-2222. lrs