Unfall auf B 44 in Ludwigshafen nach Motorstillstand

Ludwigshafen. Ein plötzliches Versagen des Motors eines Fahrzeuges hat am Samstagabend auf der B 44 in Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Aufgrund des recht abrupten Anhaltens des Wagens auf der rechten Fahrspur kam es zum Auffahrunfall, bei dem die Fahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1