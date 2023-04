Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Ludwigshafen sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Unfall zwischen einer 47-jährigen Audi-Fahrerin und einem 51-jährigen Opel-Fahrer an einer Fahrbahnverengung in der Comeniusstraße.

Infolge der Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/963-2403.