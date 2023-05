Unfälle in Ludwigshafen – zehnjähriger Beifahrer verletzt

Ludwigshafen. Am Dienstagmorgen ist in Ludwigshafen eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor der Kreuzung zur Wittelsbachstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen VW-Fahrer und der 56-jährigen Mazdafahrerin gegen 7.13 Uhr. Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Am selben Tag kam es zu einem Auffahrunfall in der Wredestraße gegen 17.30 Uhr. In Folge des Unfalls ist ein 10-jähriger Beifahrer des Unfallbeteiligten leicht verletzt worden. Ein 32-jährige Sprinterfahrerin war einem 48-jährigen BMW-Fahrer aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt stark bremsen musste. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der 10-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.