Unbekannter verletzt jungen Mann in Ludwigshafen mit Messer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung in Ludwigshafen mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der junge Mann gegen 18.30 Uhr in der Schulstraße in Streit mit einem Unbekannten. Der Mann griff den 21-Jährigen daraufhin mit einem Messer an und verletzte ihm am Arm. Dieser konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, bärtig und schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

