Unbekannter Täter belästigt 22-Jährige sexuell in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat eine 22-jährige Frau Donnerstagnacht in Ludwigshafen angesprochen und sie sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, fand der Vorfall gegen 1.30 Uhr in der Rottstraße statt. Dort wehrte die junge Frau den Mann, der sie unsittlich berührt hatte, ab. Daraufhin flüchtete er in Richtung Schützenstraße. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: circa 20-30 Jahre alt, circa 1,65 -1,70 Meter groß, dunkle kurze Haare, langer Bart, schmale Statur. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine schwarze kurze Hose und dunkle Slipper (Adiletten). Zeugen werden gebeten, sich an die die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2773 zu wenden.

