Unbekannter sprüht mit Pfefferspray in Ludwigshafen und attackiert Personen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Ludwigshafen plötzlich Personen beleidigt, mit Pfefferspray besprüht und einen Mann angegriffen. Wie die Polizei berichtet, saß gegen 20.15 Uhr eine 37-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Lampertheim vor einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Plötzlich beleidigte ein unbekannter Mann die beiden und zückte ein Pfefferspray. Er sprühte ihnen damit in Augen und Gesicht, danach warf er den 36-Jährigen zu Boden. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Heinigstraße. Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunklere Haare und Hautfarbe, Bartträger. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963 2122 zu wenden.

