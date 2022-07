Unbekannter spricht achtjähriges Mädchen in Ludwigshafen an - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag in Ludwigshafen ein Kind angesprochen – die Polizei sucht nun nach Zeugen und gibt Hinweise zum richtigen Verhalten. Wie die Beamten mitteilten, wurde gegen 13 Uhr, ein achtjähriges Mädchen von einem Mann am Weidenschlag angesprochen, der diese aufforderte, ihm bei einer Panne eines silbergrauen Autos zu helfen. Das Mädchen ging darauf nicht ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise und Ratschläge der Polizei Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen hat. Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

über soziale Netzwerke. Melden Sie den Vorfal l der Polizei . Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

l der . Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor .

Sie Ihre Kinder auf solche Situationen . Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein , sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

an. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. In der Broschüre "Missbrauch verhindern" unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: über 50 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, kräftige Satur mit "Bierbauch", graues, volles, kurzes Haar sowie grauer Vollbart. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0621/9632403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in Mannheim - Polizei sucht nach Zeugen Mehr erfahren Blaulicht Kind in Ludwigshafener Buslinie unsittlich berührt Mehr erfahren