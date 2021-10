Unbekannter schlägt Frau mehrfach ins Gesicht

Ludwigshafen. Eine Frau ist am Freitagnachmittag von einem Unbekannten in Ludwigshafen körperlich attackiert und verletzt worden. Dabei wurde die 50 Jahre alte Geschädigte mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Unbekannte die Frau bedrängt, ihr das Handy aus der Hand geschlagen und sie zur Seite getreten. Der Mann entfernte sich nach der Tat zu Fuß durch die Straße Am Speyerer Tor in Richtung Schillerstraße.

Bei dem Angriff, der sich gegen 16.10 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Hans-Warsch-Platz und der Raiffeisenstraße ereignet hatte, erlitt die 50-Jährige ein Hämatom am Auge.

Der Täter wurde von der Polizei in einem Alter zwischen 40 und 50 Jahren sowie mit einer Größe von 1,80 Metern bis 1,85 Metern beschrieben. Er soll eine Glatze haben. Bekleidet sei er mit einer Jeans und einem dunklen Oberteil gewesen, wobei es sich vermutlich um einen grünen Pullover handeln könnte. Außerdem habe er eine schwarze Tasche und einen schwarzen Aktenordner mit sich geführt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2403 entgegen.

