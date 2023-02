Unbekannter klaut 81-Jähriger mit Rollator Geldbeutel aus der Handtasche

Ludwigshafen. Eine bislang unbekannte Person hat am Montagmorgen in Ludwigshafen einer 81-jährigen Frau unbemerkt den Geldbeutel geklaut. Nach Polizeiangaben hatte sich der Geldbeutel in der Handtasche befunden, die an ihrem Rollator hing. Im Geldbeutel war neben Ausweisdokumenten auch rund 70 Euro Bargeld.

Hinweise zur Täterin oder dem Täter liegen nicht vor. Die Polizei bitte um Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit in einem Lebensmitteldiscounter in der Mannheimer Straße etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/9632403 entgegengenommen.