Unbekannter gibt sich in Ludwigshafen als Enkelsohn aus, und bestiehlt 79-Jährigen

Ludwigshafen. Ein unbekannter Mann, den ein 79-Jähriger in Ludwigshafen für seinen Enkel hielt hat den Senior am Mittwochmittag nach Hause gefahren und bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, lief der Rentner zwischen 12 und 13 Uhr mit seinen Einkäufen die Lausitzer Straße nach Hause. Plötzlich hielt ein dunkles Auto neben dem Mann an, der Fahrer öffnete dem 79-Jährigen die Tür. Der Senior hielt den Fahrer für seinen Enkelsohn und stieg ein. Der Unbekannte fuhr den Rentner nach Hause und folgte mit in die Wohnung. Hier unterhielten sich die beiden Männer noch einige Zeit, bis der Fahrer davonfuhr. Im Anschluss bemerkte der Rentner, dass seine Einkaufstasche vom Unbekannten gestohlen worden war.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu wenden.

