Unbekannter Exhibitionist in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. In Ludwigshafen haben zwei Jugendliche einen bislang unbekannten Mann dabei beobachtet, wie dieser an seinem Glied manipulierte. Laut der Polizei ereignete sich das Geschehen am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr im Bereich des Spielplatzes nahe der Nibelungenallee. Der Mann wurde später erneut auf dem Weg Richtung Nibelungenallee/Schule an der Blies bei der Masturbation von den Zeugen beobachtet.

Der Mann trug ein helles Oberteil, eine hochgekrempelte blaue Jogginghose und eine Basecap. Außerdem hatte er ein Fahrrad bei sich. Bei den bisherigen Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht angetroffen werden.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.