Unbekannter ergaunert 700 Euro von Seniorin in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Mann hat am Donnerstag 700 Euro von einer Seniorin in Ludwigshafen ergaunert. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann unter dem Vorwand, Reparaturen im Badezimmer durchführen zu müssen, in die Wohnung der Frau. Der angebliche Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen schickte die Seniorin in den Keller ihres Wohnhauses in der Kornackerstraße. Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ etwa 15 Minuten lang das Wasser laufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als ihr die Situation schließlich merkwürdig erschien, kehrte sie in den Wohnbereich zurück. Dort stellte sie fest, dass die Wohnungstür offenstand, und der Mann und mit ihm 700 Euro Bargeld verschwunden waren.

Die Frau beschreibt den falschen Wasserwerker wie folgt: männlich, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 1,80 m groß, trug eine Mütze und einen Schal.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Prozesse Seniorin gesteht Angriff auf Ex-Mann mit Fleischerhammer Mehr erfahren

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer0621/963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.