Unbekannter Dieb verlässt Supermarkt in Ludwigshafen mit vollem Einkaufswagen

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 12.45 einen Supermarkt in der Ludwigshafener Edigheimer Straße verlassen, ohne den voll beladenen Einkauf zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt ein weiterer Unbekannter dem Dieb die Tür auf. Ein 50-Jähriger bekam den Diebstahl mit und sprach den Täter an. Der schlug dem Zeugen in das Gesicht und flüchtete mit dem Einkaufswagen. Der 50-Jährige verletzte sich leicht.

Der Täter war zwischen 16 und 18 Jahre alt, trug rote kurze Kleidung und eine Baseballmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632222 zu melden.

