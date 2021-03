Ludwigshafen. Ein Unbekannter ist am Sonntag in eine Bäckerei eingebrochen. Laut Polizei erbeutete der Täter nicht nur 200 Euro, sondern schnitt sich auch feinsäuberlich ein Stück Kuchen ab.

Die Tat ereignete sich zwischen 4.30 und 8 Uhr in einer Bäckerei in der Benzstraße. Die Polizei sucht nun den "hungrigen" Einbrecher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de