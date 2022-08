Ludwigshafen. Mehrere Brände sind am Samstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Es brannte in der Berliner Straße, der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Maxstraße sowie an der Prälat-Walzer-Passage. Eine Fahndung nach dem Täter im Bereich der Tatorte blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0621/963-2122 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1