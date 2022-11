Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend mit einer Eisenstange einen in Ludwigshafen geparkten PKW beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Audi Q5 zum Tatzeitpunkt am Alwin-Mittasch-Platz. Laut Zeugen war der Täter circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf und 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222.

