Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend in Ludwigshafen über 20 Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren an allen 24 Fahrzeugen in der Dörrhorststraße Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite festzustellen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu wenden.

