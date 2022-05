Unbekannter beschädigt Auto und schlägt daraufhin Mann – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ludwigshafen ein Auto beschädigt – und daraufhin einen Mann geschlagen, der die Tat beobachtet hatte. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein 60-Jähriger in der Seydlitzstraße gegen 1 Uhr nachts, wie ein Mann im Vorbeigehen an einem parkenden Auto den Außenspiegel abschlug. Als der Zeuge den fremden Mann daraufhin ansprach, griff er ihn an. Der 60-Jährige erlitt von den Schlägen leichte Verletzungen. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann soll circa 30 Jahre alt und 1,75-1,80 Meter groß sein. Er trug ein dunkles T-Shirt mit heller Aufschrift und hatte ein Fahrrad dabei. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963 2122 entgegen genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1