Unbekannter belästigt 16-Jährige sexuell - Zeugin gesucht

Ludwigshafen. Eine 16-Jährige ist am 29. September in der Rohrlachstraße/Frankenthaler Straße von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte im Rahmen der Ermittlungen eine mögliche Augenzeugin ermitteln werden. Die junge Frau soll die Jugendliche unmittelbar nach der Tat gefragt haben, ob es ihr gut gehe. Vermutlich hatte die Zeugin die Tat zuvor beobachtet.

Die Zeugin wird als 15 bis 16 Jahre alt mit braunen, langen Haaren beschrieben. Sie soll an der Ampel an der Bushaltestelle Rohrlachstraße in Ludwigshafen gestanden haben und in Begleitung einer männlichen Person gewesen sein. Die Zeugin wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 bei der Polizei melden.