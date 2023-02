Ludwigshafen. Unbekannte haben das Auto eines 44-Jährigen in Ludwigshafen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Mann seinen Renault Twingo am Sonntagabend in der Seydlitzstraße. Als er am Dienstagmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Front des Fahrzeugs frische Kratzer fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.