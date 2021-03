Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die Scheiben eines Autos in der Ludwigshafener Werderstraße eingeworfen. Der schwarze Ford C-Max war im Tatzeitraum in der Werderstraße geparkt. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1800 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2222 oder per E-Mail an die Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.