Unbekannte versucht 21-Jährigen in Ludwigshafen sexuell zu erpressen

Ludwigshafen. Eine Unbekannte hat versucht einen 21-Jährigen zu erpressen, wie die Polizei mitteilte. Beide hatten sich über Facebook kennengelernt und in einem Videoanruf sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Während dessen fertigte die Frau Screenshots an und versuchte ihn anschließend damit zu erpressen.

Die Polizei gibt einige Ratschläge, um sich vor sexueller Gewalt zu schützen: